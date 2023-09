Soirée paëlla du comité de jumelage Bosmie-l’Aiguille, 7 octobre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Le comité de jumelage de Bosmie l’Aiguille organise sa soirée paëlla annuelle.

Rendez-vous est donné dans la salle Georges Bizet à 20h30 le samedi 7 octobre.

Une paëlla géante sera servie accompagnée d’une animation musicale avec les « Copains d’abord ».

Sur réservation au 06 07 88 14 59.

Entrée payante..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:30:00. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Bosmie l’Aiguille twinning committee is organizing its annual paëlla evening.

The event takes place in the Salle Georges Bizet at 8.30pm on Saturday, October 7.

A giant paëlla will be served, accompanied by musical entertainment with « Les Copains d’abord ».

Reservations required on 06 07 88 14 59.

Admission charge.

El comité de hermanamiento de Bosmie l’Aiguille organiza su velada anual de paëlla.

La velada tendrá lugar en la Sala Georges Bizet el sábado 7 de octubre a las 20.30 horas.

Se servirá una paëlla gigante acompañada de música a cargo de « Les Copains d’abord ».

Es necesario reservar en el 06 07 88 14 59.

Entrada gratuita.

Das Partnerschaftskomitee von Bosmie l’Aiguille organisiert seinen jährlichen Paella-Abend.

Treffpunkt ist am Samstag, den 7. Oktober um 20:30 Uhr im Saal Georges Bizet.

Es wird eine Riesenpaëlla serviert, begleitet von musikalischer Unterhaltung mit den « Copains d’abord ».

Auf Reservierung unter 06 07 88 14 59.

Kostenpflichtiger Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Val de Vienne