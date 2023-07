Apéro concert Bosmie-l’Aiguille, 2 septembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Apéro-concert dans le Parc du Boucheron de Bosmie l’Aiguille à partir de 19h. Avec la participation de N’Dez Project dont le projet musical rend hommage au groupe Noir Désir, et de Smoky Brains qui jouera les plus grands hymnes du rock des années 1970 à aujourd’hui.

Des food-trucks seront présents avec du choix pour se restaurer: Hot duck, l’Atelier de fumaison (saumon), la ferme des Gannes, Maison Patenachure, Le Katana Sushi Truck, le traiteur Indien, stand crêpes et frites, glaces.

Buvette.

L’entrée est gratuite..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 23:00:00. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Apéro-concert in Bosmie l’Aiguille’s Parc du Boucheron from 7pm. With the participation of N’Dez Project, whose musical project pays tribute to the band Noir Désir, and Smoky Brains, who will play the greatest rock anthems from the 1970s to today.

Food-trucks will be on hand with a choice of eateries: Hot duck, l’Atelier de fumaison (salmon), la ferme des Gannes, Maison Patenachure, Le Katana Sushi Truck, Indian caterer, crêpes et frites stand, ice creams.

Refreshment bar.

Free admission.

Apéro-concierto en el Parc du Boucheron de Bosmie l’Aiguille a partir de las 19.00 h. Con la participación de N’Dez Project, cuyo proyecto musical rinde homenaje al grupo Noir Désir, y Smoky Brains, que interpretarán los grandes himnos del rock desde los años 70 hasta nuestros días.

Habrá food-trucks con una selección de restaurantes: Hot duck, l’Atelier de fumaison (salmón), la ferme des Gannes, Maison Patenachure, Le Katana Sushi Truck, catering indio, puesto de crêpes y patatas fritas, helados.

Bar de refrescos.

Entrada gratuita.

Aperitif-Konzert im Parc du Boucheron in Bosmie l’Aiguille ab 19 Uhr. Mit dabei sind das N’Dez Project, dessen Musikprojekt eine Hommage an die Band Noir Désir ist, und die Smoky Brains, die die größten Rockhymnen der 1970er Jahre bis heute spielen.

Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl: Hot duck, l’Atelier de fumaison (Lachs), la ferme des Gannes, Maison Patenachure, Le Katana Sushi Truck, indisches Catering, Crêpes- und Pommes frites-Stand, Eiscreme.

Getränkemarkt.

Der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Val de Vienne