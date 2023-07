Marché de Pays de Bosmie l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille, 28 juillet 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Marché de Pays dans le Parc du Boucheron à Bosmie l’Aiguille (parc de la mairie).

Restauration sur place. Tables et planchas à disposition.

Ouvert à partir de 18h00.

Organisé par la Municipalité de Bosmie l’Aiguille.

Entrée libre..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 23:30:00. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Country market in the Parc du Boucheron in Bosmie l’Aiguille (Parc de la mairie).

Catering on site. Tables and planchas available.

Open from 6:00 pm.

Organized by the Municipality of Bosmie l’Aiguille.

Free admission.

Mercado campestre en el Parc du Boucheron de Bosmie l’Aiguille (parque del ayuntamiento).

Catering in situ. Mesas y planchas disponibles.

Abierto a partir de las 18.00 h.

Organizado por el Ayuntamiento de Bosmie l’Aiguille.

Entrada gratuita.

Bauernmarkt im Parc du Boucheron in Bosmie l’Aiguille (Park des Rathauses).

Verpflegung vor Ort. Tische und Planchas stehen zur Verfügung.

Geöffnet ab 18.00 Uhr.

Organisiert von der Stadtverwaltung von Bosmie l’Aiguille.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Val de Vienne