Rassemblement de voitures sportives Bosmie-l’Aiguille, 9 juillet 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Rassemblement de voitures sportives toute la journée dans le Parc du Boucheron (mairie). Dans le cadre de ce meeting, une exposition d’aquarelles sera visible dans le salon des mariés de la mairie, de l’artiste Claude Hercent, sur le thème des voitures et des motos. Gratuit pour tous..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



All-day gathering of sports cars in the Parc du Boucheron (town hall). An exhibition of watercolors by artist Claude Hercent, on the theme of cars and motorcycles, will be on view in the salon des mariés at the town hall. Free for all.

Concentración de coches deportivos durante todo el día en el Parc du Boucheron (Ayuntamiento). Una exposición de acuarelas del artista Claude Hercent, sobre el tema de los coches y las motos, estará expuesta en el salón de los novios del ayuntamiento. Entrada gratuita.

Treffen von Sportwagen den ganzen Tag über im Parc du Boucheron (Rathaus). Im Rahmen dieses Treffens wird im Hochzeitszimmer des Rathauses eine Ausstellung von Aquarellen des Künstlers Claude Hercent zum Thema Autos und Motorräder zu sehen sein. Kostenlos für alle.

Mise à jour le 2023-05-02 par OT Val de Vienne