Théâtre comique avec la troupe des Cars Bosmie-l’Aiguille, samedi 3 février 2024.

Théâtre comique avec la troupe des Cars Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 22:30:00

Soirée proposée par l’association Arts et Culture avec du théâtre comique.

La troupe des Cars se produira dans le cadre de deux pièces qu’elle jouera au cours de la soirée:

– la première pièce sera jouée en français « plans d’enfer »

– la deuxième pièce sera jouée en patois « le Casimir de la Léonie ».

Rendez-vous dans la salle Georges Bizet pour une soirée pleine de rires et de bonne humeur !

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



