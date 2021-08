BOSH le moulin, 16 octobre 2021, Marseille.

Ca donne quoi, un rap vraiment mûr, où la mélancolie nappe une trap sèche et parfois club ? Celui que fait Bosh. Le MC de 28 ans se démarque par son originalité : faire du rap street mais chargé de sentiments. Son premier album Dos argenté sort en 2018 et oscille entre trap énervée et morceaux festifs mâtinés d’afro où il se livre crûment et prouve qu’on peut émouvoir tout en faisant du « sale ». Il est suivi de Synkinisi, deuxième album vendu à plus de 30 000 exemplaires à sa sortie en mai. Il inclus des titres tels que « Djomb », single de Platine classé Top #1 des charts et ayant cumulé plus de 30 millions d’écoutes. Il est également au casting de la série Validé, réalisée par Franck Gastambide (Pattaya, Taxi 5…), où il tient le rôle d’un personnage qui s’appelle Carnage, comme l’un des titres qu’il a sorti en 2018. On dit que l’appétit vient en mangeant, et vu la qualité du projet, Bosh n’est pas près d’être rassasié.

25 / 27€ en pré-vente

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



