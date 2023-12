Chaptrail Bosdarros, 18 février 2024 09:30, Bosdarros.

Bosdarros,Pyrénées-Atlantiques

Un accueil au top de la joie de la bonne humeur de belles montées de belles descentes du roulant du technique tout pour passer un agréable moment le Chaptrail est le rdv incontournable du début de la saison cerise sur le gâteau cette année on fêtera avec vous la 10éme édition

Course bucolique dans les sentiers bois et prairies de Haut de Bosdarros

9h45: trail 21km

10h: trail 10km

10h10: marche.

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A warm welcome, joy, good humour, beautiful climbs, beautiful descents, rolling, technical, everything you need to have a great time. The Chaptrail is the not-to-be-missed event at the start of the season, and the icing on the cake is that this year we’ll be celebrating the 10th edition with you

A bucolic race through the woods and meadows of Haut de Bosdarros

9:45am: 21km trail

10am: 10km trail

10h10: walk

Calurosa acogida, alegría, buen humor, bonitas subidas, bonitas bajadas, rodadoras, técnicas, todo lo necesario para pasarlo en grande… La Chaptrail es la cita ineludible del inicio de la temporada, y la guinda del pastel es que este año celebraremos la 10ª edición contigo

Una carrera bucólica por los bosques y prados del Haut de Bosdarros

9h45: 21 km trail

10h: 10km trail

10.10h: paseo

Ein Empfang an der Spitze, Freude, gute Laune, schöne Anstiege, schöne Abfahrten, rollende Strecken, Technik – alles, um eine angenehme Zeit zu verbringen. Der Chaptrail ist ein Muss zu Beginn der Saison, und dieses Jahr feiern wir mit Ihnen die 10

Bukolischer Lauf durch die Wald- und Wiesenwege von Haut de Bosdarros

9:45 Uhr: Trail 21km

10:00 Uhr: Trail 10km

10.10 Uhr: Wanderung

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pau