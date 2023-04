Salon d’arts et d’artisanats- Les artistes à Bosdarros Route du Village, 8 octobre 2023, Bosdarros.

Au programme de cette 23ème édition, plus de 80 exposants issus du monde de la peinture, de la photographie ou de la sculpture..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Route du Village Salle omnisports

Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the program of this 23rd edition, more than 80 exhibitors from the world of painting, photography or sculpture.

En el programa de esta 23ª edición, más de 80 expositores del mundo de la pintura, la fotografía y la escultura.

Auf dem Programm dieser 23. Ausgabe stehen mehr als 80 Aussteller aus der Welt der Malerei, der Fotografie oder der Bildhauerei.

Mise à jour le 2023-03-09 par OT Pau