Ille-et-Vilaine Niché dans la campagne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, le Château du Boschet fut édifié au temps du Roi Soleil dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il est l’œuvre de Pierre de Lescouët, grand chambellan de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV.

Courtisan de qualité, homme du grand siècle imprégné de Versailles. Il invente le Boschet dans l'esprit de son temps. Entièrement classé Monument Historique, le Château du Boschet est une véritable curiosité, très loin des austères châteaux bretons, qui vous passionnera par son histoire et les personnages qui l'ont façonné Oyez Oyez braves gens ! damoiselles et damoiseaux! Troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours! Le Boschet vous convie les 3 et 4 Juin à Bourg des Comptes, pour la première édition de son festival !

