BOSCH & BRUEGEL Lunel, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lunel.

BOSCH & BRUEGEL 2021-07-07 – 2021-07-07

Lunel Hérault

Un spectacle énergique drôle et interactif !

Comédiens et marionnettes en latex vous concoctent en direct, trois saynettes assaissonnées, inspirées des tableaux de ces grands maîtres. Histoire de refaire le monde, d’une manière satyrique et savoureuse !

Découvrez l’entrée, et partagez avec le sanglier la condition humaine ; continuez avec le plat de résistance, et acceuillez avec le lièvre le règne de la carotte ; et, pour finir, dégustez le dessert, en compagnie du plus facétieux des rats !

Comédiens et marionnettes en latex vous concoctent en direct, trois saynettes assaissonnées, inspirées des tableaux de ces grands maîtres. Histoire de refaire le monde, d’une manière satyrique et savoureuse !

+33 4 67 87 84 19

