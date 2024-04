Bosc’a Trail Arbus, samedi 25 mai 2024.

Bosc’a Trail Arbus Pyrénées-Atlantiques

Lo BOSC’A TRAIL est une course pédestre disputée sur sentiers et chemins balisés comportant un certain nombre de caractéristiques techniques. Pour cette édition une course de 12 km, une course de 22 km et un challenge en duo (chronos cumulés d’un coureur sur le 12km et un coureur sur le 22km)

– Lo Petit Bosc’aTrail (12 km) 10 € Départ à 18H15

– Lo Gran Bosc’a Trail en semi-nocturne (22 km) 20 € départ à 18H00

– Le Duo Temps cumulé d’un coureur sur le 12 km et un coureur sur le 22 km 30€

Retrait des dossards le 25 mai 2024 à partir de 17H00. 10 10 EUR.

Début : 2024-05-25 17:00:00

fin : 2024-05-25

Arbus 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arbus.running@gmail.com

