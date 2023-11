Atelier Forest school en pédagogie par la nature 3-12 ans Bort-les-Orgues, 2 décembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Des ateliers nature inspirés par Pédagogie Par la Nature, dont le but est de relier les enfants à la nature.

Cette approche prône une éducation en plein air innovatrice, basée sur le jeu et initiée par l’enfant. Elle

offre des opportunités de développer leur confiance et leur estime de soi à travers des expériences

sensorielles et des apprentissages pratiques dans la nature.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de

participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de

l’eau..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Nature workshops inspired by Pédagogie Par la Nature, whose aim is to connect children with nature.

This approach advocates innovative, play-based, child-initiated outdoor education. It

opportunities to develop their self-confidence and self-esteem through sensory

experiences and hands-on learning in nature.

Information and registration by phone 06.88.47.12.57 or by e-mail

contact@lavitamineverte.fr specifying your first and last name, your telephone number, the number of

number of participants and age of children.

Places are limited

Please bring weather-appropriate clothing, walking shoes or sneakers, a backpack and water

water.

Talleres de naturaleza inspirados en Pédagogie Par la Nature, cuyo objetivo es conectar a los niños con la naturaleza.

Este enfoque aboga por una educación innovadora al aire libre, basada en el juego e iniciada por el niño. En

oportunidades de desarrollar su confianza y autoestima a través de experiencias sensoriales y

experiencias y el aprendizaje práctico en la naturaleza.

Se requiere información e inscripción por teléfono llamando al 06.88.47.12.57 o por correo electrónico a

contact@lavitamineverte.fr indicando su nombre completo, número de teléfono, el número de participantes y la edad de los niños

número de participantes y la edad de los niños.

Las plazas son limitadas

Traiga ropa adecuada para el tiempo, calzado para caminar o zapatillas deportivas, una mochila y agua

y agua.

Naturworkshops, die von Pédagogie Par la Nature inspiriert sind, deren Ziel es ist, Kinder mit der Natur in Verbindung zu bringen.

Dieser Ansatz fördert eine innovative, spielerische und vom Kind ausgehende Erziehung im Freien. Sie

bietet Möglichkeiten zur Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl durch Naturerfahrungen

sinneseindrücke und praktische Lernerfahrungen in der Natur.

Informationen und verbindliche Anmeldung per Telefon unter 06.88.47.12.57 oder per E-Mail

contact@lavitamineverte.fr unter Angabe Ihres Vor- und Nachnamens, Ihrer Telefonnummer, der Anzahl der Teilnehmer

teilnehmer und das Alter der Kinder.

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung, Wanderschuhe oder Turnschuhe, einen Rucksack und etwas

wasser.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze