Club nature 6 – 14 ans Bort-les-Orgues, 14 octobre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Tu aimes être dehors, jouer dans la nature et partir à la découverte des p’tites bêtes ? Alors le Club Nature

est pour toi ! Une libellule, un geai, des grenouilles et plein d’autres bestioles t’attendent au jardin, dans la

forêt, dans les prés et dans les mares. Tu pourras aussi construire des abris, t’aventurer en terrain inconnu,

et faire plein de découvertes.

Toutes ces activités, et bien d’autres encore, sont encadrées par une animatrice nature diplômée et

expérimentée.

Dans un club nature, tous partagent une même envie d’aimer, de respecter et de protéger la nature. Si vos

enfants souhaitent partager cette envie avec d’autres enfants de leur âge, rejoignez-nous !

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos et de

l’eau..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. EUR.

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Do you like being outdoors, playing in nature and discovering small animals? Then Club Nature

is for you! A dragonfly, a jay, frogs and lots of other critters are waiting for you in the garden, in the forest, in the meadows and in the ponds

meadows and ponds. You can also build shelters, venture into unknown territory,

and make lots of discoveries.

All these activities, and many more besides, are supervised by a qualified and experienced

experienced nature leader.

In a nature club, everyone shares the same desire to love, respect and protect nature. If your

want to share this desire with other children their age, join us!

Information and registration required by telephone.

Places are limited

Please bring weather-appropriate clothing, walking shoes or sneakers, a backpack and water

and water.

¿Te gusta estar al aire libre, jugar en la naturaleza y descubrir pequeños animales? Entonces el Club Nature

¡es para ti! Una libélula, un arrendajo, ranas y muchas otras criaturas te esperan en el jardín, en el bosque, en los prados y en los estanques

prados y estanques. También puedes construir refugios, aventurarte en territorios desconocidos

y hacer muchos descubrimientos.

Todas estas actividades, y muchas más, están supervisadas por un guía de naturaleza cualificado y experimentado

líder de naturaleza experimentado.

En un club de naturaleza, todos comparten el mismo deseo de amar, respetar y proteger la naturaleza. Si quieres

quiere compartir este deseo con otros niños de su edad, ¡venga y únase a nosotros!

Es necesario informarse e inscribirse por teléfono.

Plazas limitadas

Trae ropa adecuada para el tiempo, calzado para caminar o zapatillas deportivas, una mochila y agua

y agua.

Du bist gerne draußen, spielst in der Natur und entdeckst kleine Tiere? Dann ist der Club Nature

ist genau das Richtige für dich! Eine Libelle, ein Eichelhäher, Frösche und viele andere Tiere erwarten dich im Garten, im Wald, im Wald und im Club

im Wald, auf den Wiesen und in den Teichen. Du kannst auch Unterschlüpfe bauen, dich auf unbekanntes Terrain wagen,

und viele neue Entdeckungen machen.

Alle diese Aktivitäten und noch viel mehr werden von einer diplomierten und erfahrenen Naturanimateurin betreut

begleitet.

In einem Naturclub teilen alle den gleichen Wunsch, die Natur zu lieben, zu respektieren und zu schützen. Wenn Ihre Kinder

kinder diese Lust mit anderen Kindern ihres Alters teilen möchten, schließen Sie sich uns an!

Informationen und Anmeldung per Telefon erforderlich.

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Bitte bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung, Wanderschuhe oder Turnschuhe, einen Rucksack und Wasser mit

wasser.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze