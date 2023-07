Mini-séjour enfants « fl’âneries nature » Bort-les-Orgues, 17 août 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Un mini-séjour nature au pas de l’âne en hébergement insolite pour les enfants de 6 à 12 ans. La Vitamine Verte et Immersion nature s’associent le temps d’un instant, pour le plus grand bonheur de vos enfants. Nous partirons à la découverte de cet adorable compagnon et des secrets cachés de la nature. Au programme : soin et nourrissage des animaux, soirée astronomie, cuisine au coin du feu, jeux sensoriels, installation d’une caméra nocturne, balade avec un âne….

2023-08-17 fin : 2023-08-18 17:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A donkey-paced nature mini-break in an unusual accommodation for children aged 6 to 12. La Vitamine Verte and Immersion Nature join forces for a moment, to the delight of your children. We’ll set off to discover this adorable companion and the hidden secrets of nature. On the program: animal care and feeding, an astronomy evening, cooking by the fire, sensory games, installation of a night camera, a donkey ride?

Una mini escapada a la naturaleza a ritmo de burro en un alojamiento insólito para niños de 6 a 12 años. La Vitamine Verte e Immersion Nature se unen por un momento, para deleite de sus hijos. Saldremos a descubrir a este adorable compañero y los secretos ocultos de la naturaleza. En el programa: cuidado y alimentación de los animales, velada astronómica, cocina junto al fuego, juegos sensoriales, instalación de una cámara nocturna, paseo con un burro..

Ein Mini-Naturaufenthalt im Eselschritt in einer ungewöhnlichen Unterkunft für Kinder von 6 bis 12 Jahren. La Vitamine Verte und Immersion Nature haben sich für einen Moment zusammengeschlossen, um Ihre Kinder zu begeistern. Wir machen uns auf den Weg, um diesen liebenswerten Gefährten und die verborgenen Geheimnisse der Natur zu entdecken. Auf dem Programm stehen: Pflege und Fütterung der Tiere, Astronomie-Abend, Kochen am Kamin, Sinnesspiele, Installation einer Nachtkamera, Wanderung mit einem Esel?

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze