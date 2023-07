Stage Nature aux pattes 3-12 ans Bort-les-Orgues, 7 août 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Un stage, les sens en éveil pour les amoureux des animaux et les mordus des petites bêtes. Stage en pédagogie par la nature..

2023-08-07 fin : 2023-08-08 16:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A sensory-awakening workshop for animal lovers and animal enthusiasts. A course in nature-based education.

Un curso de despertar sensorial para amantes de los animales y entusiastas de los animales. Un curso de educación basado en la naturaleza.

Ein Praktikum mit allen Sinnen für Tierliebhaber und Freunde von kleinen Tieren. Praktikum in Naturpädagogik.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze