Stage Curieux de nature 3-12 ans Bort-les-Orgues, 24 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Un stage à construire ensemble au gré des envies et des découvertes.

Prépare ton sac à dos et viens avec nous te balader, jouer et explorer la nature. Stage en pédagogie par la nature..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-25 16:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A course to be built together, according to your desires and discoveries.

Prepare your backpack and come with us for a walk, play and explore nature. A course in nature-based education.

Es un recorrido que construiremos juntos mientras descubrimos cosas nuevas.

Prepara tu mochila y ven a pasear, jugar y explorar la naturaleza. Un curso de aprendizaje basado en la naturaleza.

Ein Praktikum, das du gemeinsam nach Lust und Laune und nach deinen Entdeckungen gestalten kannst.

Pack deinen Rucksack und komm mit uns spazieren, spielen und die Natur erkunden. Praktikum in Naturpädagogik.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze