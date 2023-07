Sortie familiale crépusculaire Bort-les-Orgues, 20 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Balade familiale insolite.

Balade entre deux mondes propice à l’observation des oiseaux profitant du calme et de la fraîcheur revenue sur la nature. À l’heure où la nature et les animaux crépusculaires et nocturnes s’animent, aiguisez vos sens. Des balades hors du temps pour profiter d’instants magiques et de la quiétude de la nature et de ses habitants..

2023-07-20 fin : 2023-08-10 21:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An unusual family outing.

A walk between two worlds, ideal for birdwatching in the calm and freshness of nature. At a time when nature and nocturnal animals come to life, sharpen your senses. Timeless walks to enjoy magical moments and the tranquillity of nature and its inhabitants.

Un paseo familiar fuera de lo común.

Un paseo entre dos mundos, ideal para observar aves en la calma y la frescura de la naturaleza. En un momento en el que la naturaleza y sus animales nocturnos cobran vida, agudice sus sentidos. Paseos atemporales para disfrutar de momentos mágicos y de la tranquilidad de la naturaleza y sus habitantes.

Ein ungewöhnlicher Familienspaziergang.

Ein Spaziergang zwischen zwei Welten, bei dem Sie Vögel beobachten können, die die Ruhe und Frische genießen, die in die Natur zurückgekehrt sind. Wenn die Natur und die Tiere in der Dämmerung und in der Nacht zum Leben erwachen, sollten Sie Ihre Sinne schärfen. Auf diesen zeitlosen Spaziergängen können Sie magische Momente erleben und die Ruhe der Natur und ihrer Bewohner genießen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze