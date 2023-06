Sortie famille Balad’aquatique Bort-les-Orgues, 19 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Sortie familiale et ludique à la découverte du cours d’eau.

Laissez-vous embarquer pour une balade les pieds dans l’eau à la découverte de la faune et de la flore de la rivière. Au programme : balade le long du cours d’eau, pêche aux petites bêtes, observation et identification, chasse aux plantes….

2023-07-19 à ; fin : 2023-08-16 16:30:00.

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A fun family outing to discover the river.

Let us take you on a walk with your feet in the water to discover the flora and fauna of the river. On the program: a stroll along the river, fishing for small animals, observation and identification, plant hunting?

Una divertida excursión familiar para descubrir el río.

Déjate llevar por un paseo con los pies en el agua para descubrir la flora y la fauna del río. En el programa: paseo por el río, pesca de pequeños animales, observación e identificación, caza de plantas..

Ein spielerischer Familienausflug zur Entdeckung des Flusses.

Lassen Sie sich auf einen Spaziergang mit den Füßen im Wasser ein, um die Fauna und Flora des Flusses zu entdecken. Auf dem Programm stehen: Spaziergang entlang des Wasserlaufs, Angeln nach kleinen Tieren, Beobachtung und Identifizierung, Pflanzenjagd…

