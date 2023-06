Stage enfants Fl’âneries nature Bort-les-Orgues, 10 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Un stage nature au pas de l’âne.

La Vitamine Verte et Immersion nature s’associent le temps d’un instant, pour le plus grand bonheur de vos enfants. Nous partirons à la découverte de cet adorable compagnon et des secrets cachés de la nature. 2 groupes : 3-6 ans et 7-13 ans

Les activités proposées seront différentes du stage de printemps..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-13 16:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A nature course at donkey pace.

La Vitamine Verte and Immersion Nature join forces for a moment, to the delight of your children. We’ll discover this adorable companion and the hidden secrets of nature. 2 groups: 3-6 years and 7-13 years

The activities on offer will be different from the spring camp.

Un curso de naturaleza a paso de burro.

La Vitamine Verte e Immersion Nature unen sus fuerzas por un momento, para deleite de sus hijos. Partiremos para descubrir a este adorable compañero y los secretos ocultos de la naturaleza. 2 grupos: 3-6 años y 7-13 años

Las actividades propuestas serán diferentes a las del curso de primavera.

Ein Naturpraktikum im Eselschritt.

La Vitamine Verte und Immersion Nature haben sich für einen Moment zusammengeschlossen, um Ihre Kinder zu begeistern. Wir machen uns auf den Weg, um diesen liebenswerten Gefährten und die verborgenen Geheimnisse der Natur zu entdecken. 2 Gruppen: 3-6 Jahre und 7-13 Jahre

Die angebotenen Aktivitäten werden sich vom Frühlingscamp unterscheiden.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze