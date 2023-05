Atelier Forest school en pédagogie par la nature, 3 juin 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Atelier Forest school en pédagogie par la nature 3-12 ans

Des ateliers nature inspirés par Pédagogie Par la Nature, dont le but est de relier les enfants à la nature. Cette approche prône une éducation en plein air innovatrice, basée sur le jeu et initiée par l’enfant. Elle offre des opportunités de développer leur confiance et leur estime de soi à travers des expériences sensorielles et des apprentissages pratiques dans la nature..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 12:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-05-26 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac