Club nature 6 – 12 ans, 13 mai 2023, Bort-les-Orgues.

C’est le printemps, les températures remontent et la nature se réveille. Notre balade nature nous emmènera le long de la rivière et de la voix de chemin de fer à la découverte de la faune et de la flore.

Samedi 2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 16:00:00. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It’s spring, temperatures are rising and nature is waking up. Our nature walk will take us along the river and the railroad tracks to discover the fauna and flora

Es primavera, las temperaturas suben y la naturaleza se despierta. Nuestro paseo por la naturaleza nos llevará a lo largo del río y la vía férrea para descubrir la flora y la fauna

Es ist Frühling, die Temperaturen steigen und die Natur erwacht. Unsere Naturwanderung führt uns entlang des Flusses und der Eisenbahnlinie, wo wir die Tier- und Pflanzenwelt entdecken

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac