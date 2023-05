Rencontre et lecture François Mary 79 rue de Paris, 11 mai 2023, Bort-les-Orgues.

Amoureux de poésie et de belles lettres, François Mary écrit avec le cœur, celui des émotions et des sentiments. Dans son dernier livre, Sans Manu, il nous parle de l’homme qu’il a aimé et que la mort a emporté trop tôt, trop jeune. Un texte magnifique dont il nous lira des extraits. Un beau moment en perspective !.

Jeudi 2023-05-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-11 . .

79 rue de Paris Librairie Prologue

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In love with poetry and beautiful letters, François Mary writes with his heart, the heart of emotions and feelings. In his latest book, Sans Manu, he talks about the man he loved and who died too soon, too young. A magnificent text from which he will read extracts. A beautiful moment in perspective!

Amante de la poesía y de las bellas letras, François Mary escribe desde el corazón, desde las emociones y los sentimientos. En su último libro, Sans Manu, nos habla del hombre que amó y que murió demasiado pronto, demasiado joven. Un texto magnífico del que leerá extractos. ¡Un bello momento en perspectiva!

François Mary ist ein Liebhaber der Poesie und der schönen Literatur. Er schreibt mit dem Herzen, dem Herzen der Emotionen und Gefühle. In seinem letzten Buch Sans Manu erzählt er uns von dem Mann, den er liebte und der zu früh und zu jung starb. Ein wunderbarer Text, aus dem er uns Auszüge vorlesen wird. Ein schöner Moment in Aussicht!

