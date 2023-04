Stage enfants Fl’âneries nature, 17 avril 2023, Bort-les-Orgues .

De 10h à 16h. 2 groupes : 3-6 ans et 7-13 ans

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone auprès d’Aurélie au 06.88.47.12.57 ou Julie au

07.68.01.31.78, ou par mail contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre et l’âge des enfants.

Places limitées.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche, des baskets ou des bottes, un sac à dos, de l’eau et des affaires de rechange.

Pique-nique tiré du sac, collation et goûter bio compris.

Tarifs : 40€/jour/enfant ou 75€/stage complet de 2 jours.

Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances, pass’cantal.

Un stage nature au pas de l’âne. La Vitamine Verte et Immersion nature s’associent le temps d’un instant, pour le plus grand bonheur de vos enfants. Nous partirons à la découverte de cet adorable compagnon et des secrets cachés de la nature. Sur le bord du sentier, mille secrets t’attendent. Prépare ton sac et viens avec nous te balader avec un âne de bât, découvrir et sentir les premières fleurs, goûter le soleil, observer les premiers bourdons…

