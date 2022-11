Concert Jazz et orgue Bort -Les-Orgues Corrèze Eglise Saint- Germain Bort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues

Vendredi 4 août 2023, 21h00 Sur place Participation aux frais: 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 15 ans http://auborddesorgues.e-monsite.com, 0555968185, auborddesorgues@wanadoo.fr

concert Jazz et orgue Jean Vernhères, saxophone, et Hervé Saint-Guirons, orgue, 2 jazzmen du Quartet « The Soul Jazz Rebels », dans un programme : Piazzola, Jobim, Lauro, Fauré, Ellington, Rollins, Pastorius, Vernhères, Saint-Guirons. Eglise Saint- Germain Place de la Nation 19110 Bort-les-Orgues

Participation aux frais: 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 15 ans.

Église ouverte dès 20 h 30.

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin)

En savoir plus, écouter et voir les artistes sur http://auborddesorgues.e-monsite.com

