Découverte de l’orgue de l’église Saint-Germain Bort -Les-orgues Bort-les-Orgues 4 septembre 2023 – 31 décembre 2024

L’orgue de l’église Saint-Germain a été construit en 2000 par Bernard Cogez, il possède 850 tuyaux et 14 jeux.

Nous vous proposons de le découvrir à l’occasion d’une visite commentée d’environ 1h. Au programme : généralités sur l’instrument, histoire et évolution de l’orgue depuis l’Antiquité, aperçu du métier de facteur d’orgues, extraits musicaux joués en direct , découverte des différents jeux et des entrailles de l’instrument (850 tuyaux, soufflerie et mécanique intérieure…)

En bonus: projection sur sa fabrication et son installation, essai possible de l’instrument par les visiteurs-musiciens.

Bort -Les-orgues eglise Chantery Bort-les-Orgues 19110 Corrèze