Sane-et-Loire Depuis 2002, le quatuor Borruto Family parcours les différents lieux de spectacles en France, en Europe.

Un répertoire de jazz manouche, chansons Italiennes et Françaises.

Des compositions de la famille qui retracent l’histoire, à travers toutes ces belles musiques de la Bourgogne du sud à l’Italie.

Un voyage en tarentelles et sérénades au parfum de la bergamote.

adac-montchanin@outlook.fr

