HOMMAGE À “CHARLIE CHAPLIN Borrèze, samedi 27 janvier 2024.

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27

Avec CHARLOT son sosie officiel et ses deux acolytes.

1h20 de spectacle 2 saynètes entrecoupées d’un entracte – Interaction avec le public Séances de dédicaces et de photos avec l’artiste

Exposition des travaux des élèves de Borrèze sur le thème du Maître Charlie CHAPLIN

Buffet & Buvette dans un décor de cinéma en noir et blanc

Salle des Fêtes de Borreze

Borrèze 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine borrezeenscene@laposte.net



