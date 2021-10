Borrar los bordes Le Cube, 11 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

**Borrar los Bordes** _**(Effacer les bords)**_ **- Cie AREP** Le Cube vous donne rendez-vous pour Borrar los Bordes, la restitution d’une résidence d’an au Cube de la compagnie Arep et d’un projet collaboratif entre l’artiste Emmanuelle Raynaut et de jeunes co-auteurs de textes et performances. Une réflexion sur la manière de maintenir le lien social, en temps de confinement, grâce aux technologies de communication. La création prend racine dans l’histoire des migrations et propose au spectateur différents types d’expériences sensibles : solitaire, individuelle, collective, immersive. Quelles nouvelles formes de communautés la jeunesse invente-t-elle ? Elle qui se révolte la nuit, qui voit les frontières se tendre, les langues mourir. Cette installation performance co-écrite des deux côtés de l’Atlantique interroge les espaces communs et les espaces mémoriels. À partir d’une archive vivante collectée à Buenos-Aires, 6 voix de femmes de 19 à 92 ans retracent les cartographies des migrations familiales depuis l’Europe vers les Amériques. Leurs textes à trous sont complétés par des co-auteurs français, qui nous invitent à “déborder” des limites du récit. La performance installation inclut des vidéos réalisées dans le cadre du projet Signaux Faibles , réalisé en collaboration avec des jeunes à partir des usages du téléphone portable, et qui interroge l’espace intime et l’espace public dans un contexte de confinement. Durée : 2h

Sur inscription – plein tarif : 12€ / Tarif GPSO : 8€ / Tarif réduit : 5€

Installation performance

Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux



