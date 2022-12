Boroky – « DNA Kisses » Release Party L’Alimentation Générale, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 20h00 à 23h00

. gratuit

Pour fêter la sortie de son nouvel EP « DNA Kisses », Boroky organise une soirée de concerts à la touche bizarre et profonde.

Boroky est le bambin éternel. Il est chanteur, auteur/compositeur et producteur Australien, habitant à Paris. Il écrit des chansons pleines d’images bizarres et de sentiments profonds, avec des influences jazz, rock, hip hop, et classique. Habitant antérieurement à Sydney, il déménage à Paris en 2021 et sort les singles Paradisitis, Rivulet et Stand Up sur le label Plug Research, annonçant l‘album DNA Kisses en 2022. Il monte sur scène avec le batteur Fabien Blondet et le bassiste Denis Pituala.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/3HILRt9wT https://fb.me/e/3HILRt9wT

