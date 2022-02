BORNES IN RENNES SALLE DU JEU DE PAUME Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Bornes' in Rennes : photos films théâtre rencontres, une expo autour du confinement et les créations des Rennais confinés. Gratuit. Avec :

– Frédérique Mingant, metteure en scène

– Brigitte Chevet et Philippe Baron, cinéastes

– Patrick Boudier, photographe

– Hervé Regnauld, universitaire et géographe



