J.N.S. Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille Catégories d’Évènement: Blois-sur-Seille

Jura J.N.S. Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille, 8 octobre 2023, Blois-sur-Seille. J.N.S. Dimanche 8 octobre, 09h30, 13h30 Borne aux Cassots, Sur Inscription gratuit Découverte de la spéléologie à la Borne Aux Cassots dimanche 08 octobre 2023 Organisé par le Spéléo Club Lédonien sur inscription obligatoire

Matin RDV à 9h30

Aprés midi RDV 13H30 Borne aux Cassots, 39210 Nevy-sur-Seille Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fredannespe@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674748916 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T12:30:00+02:00

2023-10-08T13:30:00+02:00 – 2023-10-08T16:30:00+02:00 JNS DECOUVERTE Spéléo Club Lédonien Détails Catégories d’Évènement: Blois-sur-Seille, Jura Autres Lieu Borne aux Cassots, Adresse 39210 Nevy-sur-Seille Ville Blois-sur-Seille Departement Jura Lieu Ville Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille latitude longitude 46.736198;5.641492

Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois-sur-seille/