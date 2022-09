CDS 39 – JNS 2022 – 02 Octobre 2022 Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille Catégories d’évènement: Blois-sur-Seille

Jura

CDS 39 – JNS 2022 – 02 Octobre 2022 Borne aux Cassots,, 2 octobre 2022, Blois-sur-Seille. CDS 39 – JNS 2022 – 02 Octobre 2022 Dimanche 2 octobre, 10h00 Borne aux Cassots,

Entrée Libre

Journée Nationale de la Spéléologie 2022 Borne aux Cassots, 39210 Nevy-sur-Seille Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Une Journée de découverte de la spéléologie à la Borne Aux Cassots à Nevy-Sur-Seille le dimanche 02 octobre 2022 organisée par le CDS 39.

Visite de la cavité, présentation des différents travaux réalisés en spéléologie, Hydrologie, Bio-Spéléologie, Karstologie…. échange avec des spéléos…

Dernier départ des visites 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T10:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00 Spéléo Club Lédonien

Détails Catégories d’évènement: Blois-sur-Seille, Jura Autres Lieu Borne aux Cassots, Adresse 39210 Nevy-sur-Seille Ville Blois-sur-Seille lieuville Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille Departement Jura

Borne aux Cassots, Blois-sur-Seille Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois-sur-seille/

CDS 39 – JNS 2022 – 02 Octobre 2022 Borne aux Cassots, 2022-10-02 was last modified: by CDS 39 – JNS 2022 – 02 Octobre 2022 Borne aux Cassots, Borne aux Cassots, 2 octobre 2022 Blois-sur-Seille Borne aux Cassots

Blois-sur-Seille Jura