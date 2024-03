Born to read Médiathèque du Pont des arts Cesson-Sévigné, samedi 23 mars 2024.

Born to read Un club de lecture pour les 8-12 ans Samedi 23 mars, 11h00 Médiathèque du Pont des arts Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Tu as entre 8 et 12 ans ? Il existe un club de lecture pour découvrir une sélection de nouveautés et choisir un titre préféré. Le club est complet pour l’instant… Mais manifeste-toi tout de même si tu es intéressé·e !

Médiathèque • De 8 à 12 ans • gratuit • sur réservation

Médiathèque du Pont des arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr »}]

club de lecture coups de coeur