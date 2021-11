Marseille Cabaret Aleatoire Bouches-du-Rhône, Marseille Born to Rave Cabaret Aleatoire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Born To Rave fait son grand comeback le samedi 12 mars 2022 à Marseille pour une nuit placée sous le signe de la fête ! Une soirée chargée en BPMs en perspective ! Ready to party Hard ? HARD MUSIC | DECO | MAPPING | 3D VISUALS Billets disponibles ici : [https://vu.fr/BTR22-Marseille](https://vu.fr/BTR22-Marseille) —————————————————————— ► Stage Hardcore / Frenchcore / Uptempo —————————————————————— ▷ MAD DOG [IT] ▷ LE BASK [FR] ▷ LADY DAMMAGE [ES] ▷ ART OF FIGHTERS [IT] ▷ PSIKO [FR] ▷ MAN [FR] ▷ WALTER BISHOP [FR] —————————————————— ► Visual 3D & Mapping —————————————————— Infos pratiques: LE CABARET ALEATOIRE Friche la Belle de Mai 41 Rue Jobin 13003 Marseille 23H00 – 06H00 ● PREVENTE : Billets disponibles ici : [https://vu.fr/BTR22-Marseille](https://vu.fr/BTR22-Marseille) —————————————————— FB : [https://www.facebook.com/AudiogenicRecords](https://www.facebook.com/AudiogenicRecords) IG : [https://www.instagram.com/audiogenic_records](https://www.instagram.com/audiogenic_records)

