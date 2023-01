Born to be disco Pau, 3 février 2023, Pau Pau.

Born to be disco

2023-02-03 – 2023-02-03

20 20 EUR En 1978, alors qu’une crise de l’industrie textile sévit en France, une usine de Roubaix ferme ses portes. Les employés, résignés à ne pas se retrouver au chômage, décident de transformer l’endroit en un grand dancing qui mettra à l’honneur le nouveau genre musical de l’époque. C’est l’histoire musicale d’une bande d’ouvriers qui vont tout changer, au travers de tubes intemporels qui ont bouleversé à jamais la musique. « Born to be alive », « September » «I will survive », « Can’t take my eyes off you » en passant par les plus grands succès d’Abba, le spectacle est un grand moment de joie, dansé, dans une présentation des textes inédite où l’humour n’est jamais très loin !

Création et mise en scène : Fréderic Fuertes

Mise en place vocale : Julie Saint Josse

100 minutes – tous publics

Séances Jeudi 2 février 2023 à 20h et vendredi 3 février 2023 à 20h30

