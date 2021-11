BORN TO BE CIRCUS par Circo Zoé Marcheprime, 4 juin 2022, Marcheprime.

BORN TO BE CIRCUS par Circo Zoé La Caravelle Avenue Léon Delagrange Marcheprime

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 21:40:00 La Caravelle Avenue Léon Delagrange

Marcheprime 33380

Un spectacle jubilatoire et engagé !

La compagnie de cirque italo-française Circo Zoé rassemble douze artistes chevronnés et passionnés : acrobates et musiciens. Sous leur chapiteau, ils partagent avec les spectateurs leur amour absolu pour le cirque et son mode de vie. Scène circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance dopée, « Born to be Circus » est un véritable hommage au cirque, gonflé d’énergie, dépoussiéré de son imagerie d’Epinal. Portrait d’une famille de cirque (choisie), leur spectacle convoque mât chinois, roue cyr, vélo acrobatique, fil, cerceau, portés, autant de disciplines qui dessinent les liens rassemblant ces artistes.

Public : dès 6 ans

Durée : 1h10

Tarif F : 14€/12€/10€

Lieu : Sous chapiteau au Parc Monsalut à Cestas

En partenariat avec les villes de Canéjan, Cestas et Marcheprime

Un spectacle jubilatoire et engagé !

La compagnie de cirque italo-française Circo Zoé rassemble douze artistes chevronnés et passionnés : acrobates et musiciens. Sous leur chapiteau, ils partagent avec les spectateurs leur amour absolu pour le cirque et son mode de vie. Scène circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance dopée, « Born to be Circus » est un véritable hommage au cirque, gonflé d’énergie, dépoussiéré de son imagerie d’Epinal. Portrait d’une famille de cirque (choisie), leur spectacle convoque mât chinois, roue cyr, vélo acrobatique, fil, cerceau, portés, autant de disciplines qui dessinent les liens rassemblant ces artistes.

Public : dès 6 ans

Durée : 1h10

Tarif F : 14€/12€/10€

Lieu : Sous chapiteau au Parc Monsalut à Cestas

En partenariat avec les villes de Canéjan, Cestas et Marcheprime

+33 5 57 71 16 35

Un spectacle jubilatoire et engagé !

La compagnie de cirque italo-française Circo Zoé rassemble douze artistes chevronnés et passionnés : acrobates et musiciens. Sous leur chapiteau, ils partagent avec les spectateurs leur amour absolu pour le cirque et son mode de vie. Scène circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance dopée, « Born to be Circus » est un véritable hommage au cirque, gonflé d’énergie, dépoussiéré de son imagerie d’Epinal. Portrait d’une famille de cirque (choisie), leur spectacle convoque mât chinois, roue cyr, vélo acrobatique, fil, cerceau, portés, autant de disciplines qui dessinent les liens rassemblant ces artistes.

Public : dès 6 ans

Durée : 1h10

Tarif F : 14€/12€/10€

Lieu : Sous chapiteau au Parc Monsalut à Cestas

En partenariat avec les villes de Canéjan, Cestas et Marcheprime

Circo Zoe

La Caravelle Avenue Léon Delagrange Marcheprime

dernière mise à jour : 2021-10-29 par