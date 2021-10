Reims Reims Marne, Reims Born to be a live 2021 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Born to be a live 2021 Reims, 8 novembre 2021, Reims. Born to be a live 2021 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard General Leclerc Reims

2021-11-08 – 2021-11-20 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard General Leclerc

Reims Marne Born to be a live fête chaque année au mois de novembre la vitalité des arts de la scène dans tous leurs croisements : danse, cirque, performance, cabaret, musique, magie… Autant de rendez-vous intenses portés par le goût de la fête, qui est l’autre marque de ce festival. Avec une promesse : celle d’être, surpris, étonnés, bousculés. Jamais indifférents. Le temps de deux semaines au cœur de novembre, est célébrée la création artistique au fil de 11 pièces nées en 2021, dont 7 premières mondiales. Plus divers encore pour sa 6e édition, Born to be a live s’intéresse à la vitalité débordante des arts dans leurs croisements : danse, cirque, performance, cabaret, musique et magie. Divers, Born to be a live le sera aussi à travers les questions brûlantes qui s’y jouent : frontières, genre, égalité H/F… Autant d’interrogations joyeuses ou inquiètes, de parti-pris intenses portés par le goût de la fête qui est l’autre marque de naissance de ce festival. billetterie@manege-reims.eu +33 3 26 47 30 40 https://www.manege-reims.eu/le-programme/les-temps-forts/born-to-be-a-live-a8475f82 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard General Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard General Leclerc Ville Reims lieuville Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard General Leclerc Reims