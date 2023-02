BORN IN 90 LOVE, DANCE & PARTY ZENITH SUD, 16 février 2023, MONTPELLIER.

BORN IN 90 LOVE, DANCE & PARTY ZENITH SUD. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 39.0 à 59.0 euros.

Cheyenne Productions (L.2-1024630) présente ce concert. Le concert événement La représentation du spectacle BORN IN 90 au Zénith du Sud de Montpellier (initialement prévue le 7 Novembre 2020) aura lieu le Jeudi 16 Février 2023 ! Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour ces nouvelles dates. Aucune démarche n’est à effectuer. Toutefois, les personnes ne pouvant pas y assister sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour un remboursement. (Date limite des remboursements le 7 février 2022). Nous vous remercions de votre compréhension. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous. LOVE, DANCE & PARTY… BORN IN 90 le concert événement ‘’On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vraies. C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper !’’ Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …, BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux. Réservations PMR : 04 91 60 99 15 Zouk Machine

Votre billet est ici

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT Herault

Cheyenne Productions (L.2-1024630) présente ce concert. Le concert événement La représentation du spectacle BORN IN 90 au Zénith du Sud de Montpellier (initialement prévue le 7 Novembre 2020) aura lieu le Jeudi 16 Février 2023 !

Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour ces nouvelles dates. Aucune démarche n’est à effectuer.

Toutefois, les personnes ne pouvant pas y assister sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour un remboursement. (Date limite des remboursements le 7 février 2022).

Nous vous remercions de votre compréhension.

En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous.



LOVE, DANCE & PARTY…

BORN IN 90

le concert événement

‘’On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vraies.

C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper !’’

Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …,

BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.

Réservations PMR : 04 91 60 99 15.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici