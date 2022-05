BORN IN 90 AU GALAXIE Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: 57360

Amnéville

BORN IN 90 AU GALAXIE Amnéville, 27 janvier 2023, Amnéville. BORN IN 90 AU GALAXIE RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

2023-01-27 – 2023-01-27 RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS

Amnéville 57360 ‘’On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vrai. C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper !’’ Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …, BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux. accueil@le-galaxie.com +33 3 87 70 28 29 http://www.le-galaxie.fr/ RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: 57360, Amnéville Autres Lieu Amnéville Adresse RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Ville Amnéville lieuville RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville Departement 57360

Amnéville Amnéville 57360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville/

BORN IN 90 AU GALAXIE Amnéville 2023-01-27 was last modified: by BORN IN 90 AU GALAXIE Amnéville Amnéville 27 janvier 2023 57360 Amnéville

Amnéville 57360