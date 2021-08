Paris L'international île de France, Paris Born idiot + Pam Risourié + Rive Droite Country Club L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 8 octobre 2021

Des guitares de Connan Mockasin aux grooves à la Skinshape, en passant par des lignes de voix façon Julian Casablancas, les influences anglo-saxonnes de Born Idiot sont pop jusqu’à la moelle. L’Inter présente : ▪ Born Idiot (Rennes – Indie Pop – Géographie) Full Time Bored, nouvel album de Born Idiot, exprime l’intime besoin de s’évader d’un monde moderne un peu trop morne et routinier. Cette quête d’un retour à l’essentiel, les cinq rennais la poursuivent à travers une palette sonore fidèle à leur identité fondamentale : la nostalgie. Des guitares de Connan Mockasin aux grooves à la Skinshape, en passant par des lignes de voix façon Julian Casablancas, les influences anglo-saxonnes du groupe sont pop jusqu’à la moelle. L’album s’écoute comme on erre dans une maison où chaque pièce possède une ambiance singulière. ▪ Pam Risourié (Paris – Indie Pop, Shoegaze – Lofish Rds) ” Il faut l’avouer : rares sont les formations actuelles de dream pop ou de shoegaze qui ne soient pas des copies insipides d’un groupe référent en la matière. C’est le cas de Pam Risourié. On décèle dans leur deuxième Ep ‘Noctessa’ un indéniable sens de la pop ; et une tension conséquente vers des genres musicaux plus variés. ” (Les Inrocks) ▪ Rive Droite Country Club (Paris – Pop) 4 jeunes gens dans le vent bercés à Sonic Youth, qui font des riffs punk et pop, avec des paroles de coeur de beurre. Avec un nouvel EP éponyme sorti en janvier 2020, acclamé par au moins 4 mamans et par les gens qui se sont fait plaquer par texto récemment. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

