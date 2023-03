EXPOSITION Bormona Nature Saint-Dizier Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier

EXPOSITION Bormona Nature, 15 mars 2023, Saint-Dizier. EXPOSITION Mercredi 15 mars, 16h00 Bormona Nature Médiathèque de Saint-Dizier mercredi 15 mars au samedi 1er avril, dans le cadre de notre exposition « Au secours, il pleut des mégots ». Nous sommes heureux de vous annoncer notre présence à la, du, dans le cadre de notre exposition « Au secours, il pleut des mégots ». Retrouvez nous pour le lancement de l’exposition ou vous découvrirez plusieurs panneaux ludiques, qui vous informeront, petits et grands, sur cette source de pollution. Pour ceux qui nous connaissent, il y aura des nouveautés. 16h00, un atelier DIY sera animé pour les enfants ou nous créerons des cendriers de poche. Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous rapprocher de la Médiathèque pour vous inscrire. David Hache Saint-Dizier Cet atelier se clôturera autour d’un goûter offert par notre partenaire, Artisan pâtissier chocolatier à, que nous remercions chaleureusement. Nous profiterons également de cet évènement pour faire une annonce… Nous avons hâte d’y être et de vous rencontrer ! Préservons l’eau. Notre credo, zéro mégot ! Bormona Nature 5 Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier, France, 52100 Saint-Dizier 52100 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

