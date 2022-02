Borja Flames + Aymeric de Tapol – Festival Variations lieu unique (le), 16 avril 2022, Nantes.

2022-04-16

Horaire : 22:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Il a trois cerveaux, mille vies, passées ou parallèles, et il s’appelle Borja Flames. Espagnol, Parisien, Bourguignon, cosmonaute, on ne sait plus. Son nouvel album à paraître, “Nuevo Medievo”, est chanté sur la pointe des pieds, la voix argentée d’effets robotiques sur une descente de lit synthétique piquée de cymbales. On se sent tête nue dans un vaste cabinet d’étoiles, où tombent des hits, des vrais, en pluie d’astéroïdes.Avec son synthétiseur modulaire, Aymeric de Tapol déploie de longues séquences répétitives et hypnotiques, composées de signaux électroniques très simples. Sa musique s’écoute longtemps, intensément. De l’auto-hypnose pour se mettre à danser ou vivre l’expérience d’un black-out en live. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr