Boris Vian – Poèmes et chansons Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Haute-Garonne

Boris Vian – Poèmes et chansons Médiathèque de Fontenilles, 15 avril 2022, Fontenilles. Boris Vian – Poèmes et chansons

le vendredi 15 avril à Médiathèque de Fontenilles

**Théâtre musical interprété par l’Ophicléide Enchantée.** Venez découvrir ou redécouvrir le monde de **Boris Vian** au travers de ses **poèmes et chansons les plus connus**, interprétés de manière décalée par _Bernard Fourtet_ et _Anne-Lise Panisset_. **De l’émotion, du rire, de la poésie et de grands moments de chant lyrique sont au programme !** **Deux représentations :** * 17h30 – Jeune public à partir de 7 ans * 20h30 – Tout public **Gratuit sur inscription au 05 34 47 00 47** **Petit avant-goût du spectacle :** [**[https://youtu.be/F3dN52d6Olo](https://youtu.be/F3dN52d6Olo)**](https://youtu.be/F3dN52d6Olo)

Gratuit sur inscription

par l’Ophicléide enchanté Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T17:30:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenilles, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Fontenilles Adresse Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Ville Fontenilles lieuville Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Departement Haute-Garonne

Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenilles/

Boris Vian – Poèmes et chansons Médiathèque de Fontenilles 2022-04-15 was last modified: by Boris Vian – Poèmes et chansons Médiathèque de Fontenilles Médiathèque de Fontenilles 15 avril 2022 Fontenilles Médiathèque de Fontenilles Fontenilles

Fontenilles Haute-Garonne