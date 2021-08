BORIS VIAN, L’ÉCUMEUR DE NUIT LE BAL BLOMET, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 22h

La Symphonie de Poche, direction Nicolas Simon Les Lunaisiens, Arnaud Marzorati, baryton & Agathe Peyrat, soprano

L’ensemble Les Lunaisiens – spécialisé dans le répertoire de la chanson historique et populaire – et La Symphonie de Poche ont imaginé un programme festif autour de Boris Vian, personnage atypique dont la profondeur des écrits côtoie en permanence un ton léger et rieur.

Cette collaboration alliant la sonorité singulière de La Symphonie de Poche — accordéon, harpe, marimba, quintette à cordes, flûte traversière, clarinettes, saxhorn baryton — et deux chanteurs « lunaisiens » (également narrateurs) vise à offrir un spectacle musical, poétique et insouciant pour petits et grands.

Chansonnier, musicien, poète, trompettiste, librettiste, compositeur, romancier, pataphysicien, oiseau de nuit…

Boris Vian en 3 mots, est-ce seulement possible ? 39 années vécues pied au plancher, à user la vie, écrire, jouer, partager, rire, pleurer. Une oeuvre si riche et protéiforme qu’il faut plusieurs identités (Sullivan, Bison Ravi… ) à son auteur pour la contenir. Un cerveau en perpétuel ébullition, un coeur trop fragile pour le supporter…

Une étoile filante, un génie fulgurant.

Boris Vian était un grand monsieur des lettres, du jazz et de la chanson ; un grand seigneur, en somme, alchimiste du langage et de la poésie. Ami de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Marcel Aymé, mais aussi de Duke Ellington, Miles Davis, Henri Salvador, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin…

Audacieux promoteur du jazz d’après guerre, jouant lui-même de la trompette, il est l’auteur de plus de 400 chansons dans lesquelles se révèle une oeuvre vocale à la fois drôle, lyrique et actuelle. Beaucoup sont dans notre mémoire collective : Le Déserteur, La Java des bombes atomiques, la Complainte du Progrès, Fais-moi mal Johnny… et bien d’autres qui restent à découvrir.

Digne successeur d’Alphonse Allais, de Charles Cros, d’Aristide Bruant et de tous les chansonniers de l’entre-deux guerres, des années folles aux zazous, le grand Boris connaît l’art de confectionner à la fois des « tubes » et des « perles », s’entourant de compositeurs hors-pair (Alain Goraguer, André Pop, Georges Delerue ou Michel Legrand), satisfaisant les amoureux des jeux littéraires ainsi que les aficionados du swing et du rock. La Symphonie de Poche et Les Lunaisiens proposent une plongée en apnée, au coeur du répertoire d’un écrivain essentiel pour qui veut s’enamourer d’un blues à la française ou d’un cha cha cha gaulois.

Place à ce Zazou des mots ! Et « en avant la zizique », comme dans ces belles années 50-60, où les chanteurs sont accompagnés par un véritable orchestre.

Maître Boris mérite bien cela !

