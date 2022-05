Boris Vian : le Parisien ravi Square Louise-Michel Paris Catégories d’évènement: île de France

A découvrir au pied de Montmartre sur les grilles du square Louise Michel : 22 panneaux retraçant la vie Boris Vian à Paris. A travers cette exposition Nicole Bertolt (Mandataire et directrice du patrimoine pour l’oeuvre de Boris Vian ) et Valentine Putatti (graphiste ) ont tenté de raconter en images uniquement parisiennes la vie de Boris Vian, de sa jeunesse à sa disparition en passant par l’École Centrale, le Faubourg Poissonnière, Saint-Germain-des-Prés, le 18e arrondissement, sa vie artistique chez Philips et ses multiples rencontres avec des personnages tels que Juliette Gréco, Miles Davis, Henri Salvador, Jean Cocteau, Michel Legrand et bien sûr Jacques Prévert. Parcours culturel A l’occasion de cette exposition, un parcours culturel est proposé le 13 mai pour découvrir le 18e de Boris Vian. Le point de départ du parcours se situe au square Louise Michel, là où l’exposition Le parisien ravi est accrochée. Une chorale d’enfants interprétera plusieurs chansons écrites par Boris Vian lorsqu’il habitait le quartier. Le deuxième point de visite nous conduira devant le 8 bd de Clichy où Boris Vian et sa future femme Ursula Kübler habitaient en 1950 et 1953. Lecture du texte «un appartement dans un dé à coudre» qui se rattache à ce lieu. Le troisième point de visite nous amènera devant les Trois Baudets ou Boris Vian a donné son seul tour de chant en 1955 et 1956. Concert de la compagnie Les Joues Rouges . Le quatrième et dernier point de visite se déroulera dans la cour du 6 bis cité Véron, Une lecture aura lieu devant la plaque commémorant l’amitié de Boris Vian et Jacques Prévert. En présence de Nicole Bertolt et Eugénie Bachelot-Prévert. Square Louise-Michel 6, place Saint-Pierre 75018 Paris Contact :

