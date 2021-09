Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord “Boris Vian, la langue et la musique” par Yannick Séité, Cécile Pajona, Marc Lapprand Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

"Boris Vian, la langue et la musique" par Yannick Séité, Cécile Pajona, Marc Lapprand

Conservatoire de Lille, le jeudi 11 novembre à 20:00

Conservatoire de Lille, le jeudi 11 novembre à 20:00

De même qu’il a mené plusieurs vies – ingénieur, écrivain, parolier, chanteur, éditeur, producteur, chroniqueur -, on peut dire de Boris Vian qu’il parlait plusieurs langues, mais qui, à le lire, se résumaient à une seule : la musique de la phrase. Une musique particulière qui, telle une impro de jazz, avait l’évidence de l’inattendu. Musique de la phrase vianesque, musique de ses récits, musique tout court, musique de jazz bien sûr, tels seront le thème et les impros de cette table ronde. Rencontre suivie d’un concert du groupe “Les copains d’alors” (Claude Colpaert, percussions, chant Fred Loisel, guitare acoustique, Christian Poublang, guitare dobro, Philippe Lenglet, guitare et basse. Le répertoire alternera chansons de Vian, chansons de ses amis (Salvador, Gréco…) et thèmes de jazz joués par Vian.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Conservatoire de Lille rue Alphonse Colas – Lille Lille Vieux-Lille Nord

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T23:00:00

