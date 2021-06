Toulouse Toulouse BORIS TERRAL (MARATHON DES MOTS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Né à San Francisco en 1876, Jack London fut très tôt attiré par l’aventure : son expérience de chercheur d’or en Alaska lui inspira ce grand classique de la littérature. Alors qu’il coule des jours paisibles sous le soleil de Californie, Buck est enlevé à son maître et vendu à un trafiquant de chiens de traîneau… Traduit par Marc Amfreville et Antoine Cazé Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com L’APPEL DE LA FORÊT

Jack London

Folio Durée: 45 min L’APPEL DE LA FORÊT

Jack London

