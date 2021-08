Boris sans complexe… Marais du Vigueirat, 24 août 2021, Arles.

Boris sans complexe…

Marais du Vigueirat, le mardi 24 août à 21:00

_BORIS sans complexe_ est une invitation à une balade d’une précieuse humanité, un voyage théâtral dans son univers musical et surréaliste qui fait écho à la mémoire collective. BORIS a été créé les 5 et 6 mars 2021 au Cargo de Nuit à Arles. Avec Alban Harly, Catherine Krajewski, Jean-François Veran. Mise en scène Catherine Krajewski – Régie générale François De Bortoli – Costumes Anne Véziat – Photo Jan Dyver. Tout public à partir de 8 ans – Durée 55 mn. A partir de 19h, cheminez gratuitement entre les roseaux sur le sentier de la Palunette, où vous pourrez découvrir les paysages typiquement camarguais, et observerez les différentes espèces d’oiseaux à travers un observatoire de faune. Buvette et restauration sur place avec de délicieuses assiettes de produits locaux à partir de 10€, mais aussi des sorbets, des boissons… Jauge non limitée, présentation du Pass sanitaire obligatoire (contrôle à l’entrée du site). Tournée d’été réalisée avec le soutien financier de France Relance, et de la Ville d’Arles.

Entrée libre

D’après des textes de Boris Vian – spectacle Théâtre et musique

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles Mas-Thibert Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T21:00:00 2021-08-24T22:00:00