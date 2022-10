Boris Mikhaïlov – Journal ukrainien Maison Européenne de la Photographie, 7 septembre 2022, Paris.

La MEP est fière de présenter la plus importante rétrospective consacrée au photographe ukrainien Boris Mikhaïlov (né en 1938 à Kharkiv). Aujourd’hui considéré comme l’un des artistes contemporains les plus influents d’Europe de l’Est, il développe depuis plus de 50 ans une œuvre photographique expérimentale autour de sujets sociaux et politiques.

La pratique pionnière de Boris Mikhaïlov se situe aux frontières de la photographie documentaire, du travail conceptuel, de la peinture et de la performance. Il mène depuis les années 60 une réflexion sur les bouleversements qui ont accompagné l’effondrement de l’Union soviétique et les conséquences, en Ukraine, de sa dissolution. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste, l’exposition rassemble plus de 800 œuvres et présente une vingtaine de ses séries les plus importantes, jusqu’aux plus récentes.

Dans une œuvre foisonnante qui se révèle impossible à classer, Mikhaïlov bouscule les codes. Il élabore son propre langage artistique au fil de nombreuses séries distinctes et variées en termes de technique, de format et d’approche, pour témoigner des dures réalités sociales et des absurdités de son époque.

Réconciliant l’humour et le tragique, il ne cesse de défendre la liberté de création comme un moyen de résistance. Par son traitement sans concession de sujets controversés, Boris Mikhaïlov démontre le pouvoir subversif de l’art.

Témoignant de l’emprise du système soviétique sur son pays depuis un demi-siècle, il construit un récit photographique complexe et puissant de l’histoire contemporaine qui, à la lumière des événements actuels, est d’autant plus poignant et éclairant.

© Boris Mikhaïlov. Collection Pinault. Courtesy Guido Costa Projects, Orlando Photo De la série « Luriki » (Colored Soviet Portrait), 1971-85. Photographie noir et blanc colorisée à la main, 61 x 81 cm