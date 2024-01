BORIS MC – Essence live Forum La Bellevilloise Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant

Rerservez vos places directement sur le site Shotgun.live !

Petite Pluie Prod présente Boris MC au Forum de La Bellevilloise le Vendredi 23 Février à 20H30 !

Venez découvrir BORIS MC pour la sortie de son premier EP « ESSENCE » et vibrer en musique le temps d’un instant inoubliable !

À l’occasion de la sortie son premier EP sorti ce 30 octobre 2023, nommé “ESSENCE” qui est bien plus qu’un simple EP. Boris MC présente le 23 FÉVRIER au Forum de la Bellevilloise une véritable déclaration artistique qui reflète l’âme et la vision de l’artiste qu’est BORIS MC. Ses influences, inspirations et mélange avec sa culture africaine, offrent une expérience musicale imprégnée de son amour, passion et croyances. Le retour à ses racines, que ce soit à travers les instruments, dialectes et langues ou encore la richesse vocale vont vous faire traverser une dimension unique ! « ESSENCE » marque le début d’une nouvelle ère artistique, une ère où il fusionne harmonieusement ses traditions ivoiriennes, africaines avec sa modernité.

Forum La Bellevilloise 19-21 rue boyer 75020 Paris

Contact : https://shotgun.live/fr/events/boris-mc-essence

@petitepluieprod Essence live